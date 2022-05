Präauer in „Mädchen": Zärtliche Gespräche mit dem früheren Ich

Innsbruck – Im Herbst 2021 lud die Österreichische Autorin Teresa Präauer an drei Abenden ins Zürcher Literaturhaus, um im Rahmen einer Poetikvorlesung über Mädchen nachzudenken: Über Mädchenfiguren in Märchen und Romanen, über Mädchen in Filmen oder im Fernsehen, Mädchen in der Kunst, über – wenn man so will – tradierte, erinnerte und erfundene Mädchenbilder – und das, was sie uns über die Welten und Zeiten, in denen sie entstanden sind, erzählen. Diese Überlegungen – sie sind mittlerweile auf YouTube abrufbar – sind eine der Grundlagen für Präauers jüngste Erzählung „Mädchen“.