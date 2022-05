Jahrbuch für Politik: „Die Politik beschädigt sich am besten durch sich selbst“

Voller Saal in der Wagner’schen und angeregte Diskussion: auf dem Podium (v. l.) TT-Chefredakteur Alois Vahrner, Bettina Rausch (Präsidentin der Politischen Akademie der ÖVP) und OGM-Chef Wolfgang Bachmayer.

Innsbruck – Die Mitarbeiterinnen der Wagner’schen Buchhandlung in Innsbruck mussten vor Beginn der Diskussion rasch eine weitere Stuhlreihe aufstellen. Die ÖVP schien getrommelt zu haben, zahlreiche Parteiangehörige erschienen, um der – großteils – eigenen Trauerarbeit zu lauschen. Zum 45. Mal gab die Parteiakademie der ÖVP das „Jahrbuch der Politik“ heraus, dieses Mal geprägt vom türkisen Blick auf Aufstieg und Fall des Sebastian Kurz. Auf über 600 Seiten werden die Pandemie und der „Abschuss“ des jüngsten Kanzlers Österreichs behandelt, wie es im Vorwort heißt. 90 Seiten davon beansprucht der Mitherausgeber des Werks, Wolfgang Sobotka, in seinem „Leitartikel“ über den Werdegang des „gestürzten“ Kanzlers.

Tatsächlich handelt der zweite große Themenblock von der Pandemie, den Fehlern und Erfolgen in ihrer Bekämpfung und den Auswirkungen auf die Gesellschaft. „Zu Pandemiebeginn“, erklärt Bachmayer, Geschäftsführer des OGM-Instituts, „hat sich das Vertrauen in die Politiker auf einem Allzeithoch befunden.“ Heute sei es so niedrig wie nie zuvor. Dazwischen liegen zwei Jahre Corona.