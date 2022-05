„Nicht verantwortungsvoll“: Wörgler Mitfahrbankerl freut nicht jeden

Das Mitfahrbankerl soll bei der Bushaltestelle in der Wildschönauer ­Straße aufgestellt und entsprechend optisch gestaltet werden.

Wörgl – Eine Sitzbank spaltet die Wörgler Stadtpolitik. Wer auf dem „Mitfahrbankerl“ Platz nimmt, signalisiert damit, dass er gerne mit dem Auto mitgenommen werden würde. „Es ist wie Autostoppen, nur eleganter gelöst. Man muss nicht mit ausgestrecktem Daumen am Straßenrand stehen“, brachte es Gemeinderätin Iris Kahn (Wörgler Grüne) in der öffentlichen Gemeinderatssitzung auf den Punkt. Ganze drei Jahre und eine Aufsichtsbeschwerde brauchte es, bis der Antrag der grünen Fraktion kürzlich im neu gewählten Gremium behandelt wurde. Doch beim „Mitfahrbankerl“ wollten einige Mandatare nicht einsteigen.

Platziert werden sollte das Bankerl bei der Bushaltestelle in der Wildschönauer Straße. Dort, wo ohnehin viele Bewohner des Hochtals regelmäßig auf eine alternative Mitfahrgelegenheit warten. Man kennt sich im Tal und hilft sich gern gegenseitig aus. Speziell an den Wochenenden und Abenden sei das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln nämlich mau, schilderte Kahn. „Defizite im öffentlichen Nahverkehr“ ortete auch Bürgermeister Michael Riedhart (VP) und sprach sich für diese „Erweiterung des Angebots“ aus.