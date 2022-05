Tischkamin löste Brand auf Hotel-Terrasse in Stans aus.

Stans – Am Dienstag um Mitternacht brach auf der Terrasse eines Hotels in Stans Feuer aus. Aus bisher unbekannter Ursache war die Unterkonstruktion eines Tischkamins in Brand geraten, der sich Isolierung unterhalb der hölzernen Terrassendielen ausbreitete. Die Freiwillige Feuerwehr Stans konnte das Feuer rasch löschen. Die Schadenshöhe und die genaue Brandursache sind noch Gegenstand von Ermittlungen. (TT.com)