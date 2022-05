Künstliche Intelligenz: Wie der Mensch die Maschine kontrollieren will

Künstliche Intelligenz muss nicht im Kopf eines Roboters stecken, vielmehr sind die Anwendungen meist verborgen – mit dem neuen EU-Gesetz soll sich das ändern und Transparenz einkehren. © AFP

Von Anna Haselwanter

Entgeltliche Einschaltung

Brüssel, Innsbruck – Ein Plus für eine Blutspende, ein Minus für eine unbezahlte Rechnung: „Social Scoring“ heißt das System der totalen Überwachung, in dem die Bevölkerung mit Punkten für wünschenswertes Verhalten bewertet wird. Wer umgekehrt zu wenige erhält, muss mit Einschränkungen im Alltag rechnen, etwa weniger Zugang zu sozialen Diensten oder Nachteile bei der Jobsuche. Was in China bereits getestet wird, soll in der EU niemals Realität werden – zumindest wenn es nach der Europäischen Kommission geht. Diese legte vor rund einem Jahr den ersten Entwurf zu ihrem „Artificial Intelligence Act“ (AIA) vor, also der Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der EU. Ganz oben auf der Liste der verbotenen Dinge: „Social Scoring“.

Künstliche Intelligenz im Alltag angekommen

Viel mehr noch als bei solchen Extrembeispielen komme Künstliche Intelligenz aber bereits in Alltagsanwendungen zum Einsatz, „von denen man gar nicht weiß“, sagt Clara Rauchegger, Expertin für Europarecht und Recht der Digitalisierung an der Uni Innsbruck. Ein Avatar, der im Chat antwortet, ein Algorithmus, der über Noten oder Kreditanträge entscheidet, und einer, der Jobs vergibt – „all das ist in der EU schon Realität“. Und all das will die EU, wie zuvor schon beim Datenschutz, nun regulieren.

In ihrem Entwurf setzt die Kommission dabei auf einen risikobasierten Ansatz: „Die Einteilung erfolgt in vier Stufen“, erklärt die Expertin, „vom unannehmbaren Risiko, das verboten wird – hierunter fällt etwa ,Social Scoring‘ –, bis hin zu minimalem Risiko, bei dem der Verhaltenskodex nur noch freiwillig ist.“ Der allergrößte Teil falle in die zweite Gruppe (hohes Risiko), „dort handelt es sich nicht um Verbote, sondern um Bedingungen, die an die Anwendungen geknüpft werden. Etwa Datenqualität oder Transparenz“, sagt Rauchegger. Denn die KI „lernt von den Daten, mit denen man sie füttert – so kann es etwa passieren, dass ein Algorithmus Frauen bei der Jobsuche mehr Teilzeitjobs vorschlägt, einfach weil bestehende Daten sagen, Frauen arbeiten mehr in Teilzeit“.

Diskriminierungen dieser Art sollen mit dem AIA der Vergangenheit angehören. Kunden einer Hotline etwa darüber informiert werden, dass sie sich mit einer Maschine, nicht mit einem Menschen unterhalten. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit Strafen rechnen. Die KI bietet zahlreiche Vorteile von der besseren medizinischen Versorgung bis hin zu besserer Bildung – in welchen Bereichen des Lebens sie sich durchsetzen wird, ist aber noch offen; dementsprechend breit gefasst präsentiert sich auch der Entwurf ihrer Regulierung. „Vor allem in den Details sind noch Nachschärfungen nötig“, sagt Rauchegger. „So ist ‚Social Scoring‘ im aktuellen Entwurf nur den Behörden verboten, nicht aber privaten Unternehmen – aber wenn das Google oder ein großes soziales Netzwerk macht, ist das ja auch katastrophal.“

3 x 2 Grillkurse mit "Tiroler Gluat" zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent