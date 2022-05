Steigende Zahl an E-Bike-Unfällen: 9600 Verletzte 2021 im Spital

Wien – 2021 war bereits in fast jedem zweiten neu in Österreich erworbenem Fahrrad ein Elektromotor verarbeitet, insgesamt wurden mehr als 220.000 E-Bikes innerhalb eines Jahres verkauft, berichtete das Kuratorium (KVF) für Verkehrssicherheit am Mittwoch. Gestiegen ist auch die Zahl der verunfallten E-Biker: Im vergangenen Jahr war laut KFV Injury Database (IDB) bei 9600 davon eine Spitalsbehandlung nötig (2018 lag die Zahl bei 3800).