TT-Kommentar zum drohenden Konkurs: Was Wacker-Fans lernen mussten

Es gab einmal eine Zeit, da erlebten Pyramidenspiele Hochkonjunktur. Auf Basis des Schneeballsystems wurde ein Produkt beworben und hoher Gewinn in Aussicht gestellt, sollte man nach Investition eines Geldbetrags seinerseits Mitglieder für die Idee gewinnen. Lange Zeit perlte Kritik an den Protagonisten des windigen Geschäftsmodells ab wie Regen an der Öljacke eines Hochseefischers – bis sich eines Tages die Justiz mit den Geschädigten befassen musste.