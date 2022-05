Um Impfung zu entkommen: Teststraßen-Trickserei endete mit hohen Geldstrafen

Innsbruck – Um einer drohenden Covid-Impfpflicht zu entkommen, hatten zwei Arbeitskollegen aus dem Oberland im Jänner einen gewagten Schritt getan. So war der 23-Jährige bereits an Covid erkrankt. Sein noch nicht infizierter Kollege überredete ihn darauf, trotz Absonderungsbescheids doch in seinem Namen in die Teststraße zu gehen, um für den 22-jährigen Kollegen ein positives Testzertifikat zu erlangen. Mit diesem Schritt wollte der 22-Jährige als später Genesener einer allfälligen Impfung entkommen.