Mercedes hofft auf Aufwind im völlig unbekannten Miami

Miami (Florida) - Die Formel 1 feiert eine spektakuläre Premiere im "Sunshine State" Florida. Beim ersten Freien Training am Freitag jagen die Boliden erstmals um den Football-Tempel der Miami Dolphins im Norden der Metropole. Die Strecke ist völlig unbekannt und konnte von den Fahrern lediglich am Simulator getestet werden. Mercedes-Teamboss Toto Wolff deutete im Vorfeld Verbesserungen bei den "Silberpfeilen" an. Ob die ausreichen, um Ferrari und Red Bull näher zu kommen, bleibt abzuwarten.

"Seit unserer Rückkehr aus Italien haben wir so viel wie möglich aus dem Wochenende gelernt, und parallel dazu haben wir im Windkanal und in Simulationen weitere Erkenntnisse gewonnen. Wir haben mehrere Wege gefunden, um das Auto zu verbessern", erklärte der Wiener in der Vorschau des Rennstalls. Hamilton und George Russell hätten beide am Simulator gearbeitet, "und die Fabriken haben fleißig Updates für die nächsten Rennen produziert".