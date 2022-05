3:1! Real dreht Spiel knapp vor Schlusspfiff und siegt nach Verlängerung

Madrid – Nach dem 4:3-Spektakel der Vorwoche gingen es Real Madrid und Manchester City im Rückspiel mit weit kontrollierterer Defensive an. Die erste Real-Chance hatte Karim Benzema, der per Kopf (4.) aus dieser Position schon öfter getroffen hat. Den ersten Hochkaräter verzeichnete aber ManCity in Person von Bernardo Silva, der nach perfektem Zuspiel von Kevin De Bruyne in Real-Keeper Thibaut Courtois seinen Meister fand (20.).