Grünes Spitzenkandidaten-Duo: „100 Prozent Erfahrung und Kompetenz“

Wollen an die grüne Spitze: Landesrätin Gabriele Fischer und Georg Kaltschmid zu Gast bei Tirol Live und TT-Chefredakteur Alois Vahrner.

Innsbruck – Im gestrigen Tirol-Live-Studio fand sich mit Soziallandesrätin Gabriele Fischer und Abgeordnetem Georg Kaltschmid das zweite Duo ein, das bis 11. Juni um die Gunst der grünen Basis rittern will. Dann entscheidet sich nämlich per Wahl, ob sie oder das Duo Gebi Mair und Petra Wohlfahrtstätter als Spitzenkandidaten für die Grünen in die Landtagswahl 2023 gehen werden.