TT-Leitartikel: Embargo, Teuerung und Wohlstand

Seit fast zweieinhalb Monaten tobt der von Wladimir Putin angeordnete Krieg in der Ukraine, das Morden und Zerstören in der Ukraine hat unvorstellbare Ausmaße erreicht. Der vom Kreml wohl geplante Blitzsieg samt Unterwerfung und Machtwechsel in Kiew blieb aus, gerade auch weil die angegriffene Ukraine massiven Widerstand leistet.