Auf den Spuren jüdischer Tiroler Geschichte

Am 9. Mai 1945 feierte die US-„Cactus Division“ eine Parade am Rennweg.

Innsbruck, Absam, Oberperfuss – Am 8. Mai jähren sich zum 77. Mal die bedingungslose Kapitulation der Deutschen Wehrmacht und das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa – Tirol war bereits am 3. Mai 1945 befreit worden. Der 8. Mai als Tag der Befreiung ist für das stets engagierte Gemeindemuseum Absam Anlass, an das weit zurückreichende jüdische Leben in Tirol zu erinnern: