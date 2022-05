Der Kopfball bereitet viel Kopfzerbrechen

Innsbruck – Wenn sich Cristiano Ronaldo im gegnerischen Strafraum in die Luft schraubt, versetzt er die Fußballwelt immer wieder in Staunen. Aufgrund seiner enormen Sprungkraft hat der Portugiese sogar eine Flanke in 2,56 Metern Höhe mit dem Kopf im Tor versenkt. Keine Überraschung, dass von seinen über 800 Toren etwa jedes sechste mit dem Kopf erzielt wurde.