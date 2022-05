Kondome heimlich durchlöchert: Frau wegen sexueller Nötigung verurteilt

Bielefeld – Sechs Monate Haft auf Bewährung wegen sexueller Nötigung - so lautet das Urteil des Amtsgerichts Bielefeld für eine 39-Jährige aus Bad Salzuflen. Die Verurteilte hatte heimlich die Kondome eines Sexualpartners zerstochen, um schwanger zu werden und den Mann an sich zu binden, wie die "Bild " und die "Neue Westfälische " berichten.

Den Berichten zufolge hatte die 39-Jährige über ein Online-Datingportal einen drei Jahre älteren Mann kennengelernt und sich mit ihm mehrmals zu unverbindlichem Sex getroffen, zumeist in ihrer Wohnung. Schließlich verliebte sie sich in den 42-Jährigen. Als es zwischen den beiden kriselte und Funkstille herrschte, schrieb die Frau dem Mann, sie habe Löcher in die Kondome gestochen und glaube, sie sei schwanger. Ihr Sexualpartner erstattete Anzeige. Es kam zur Anklage und zum Prozess, in dem die Angeklagte ihre Manipulation einräumte. (dpa)