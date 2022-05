Lufthansa verringert Verluste, höhere Ticketpreise angekündigt

Die Ticketpreise zogen auf Vorkrisenniveau an und sollen im weiteren Jahresverlauf weiter klettern, prozentual mindestens hoch einstellig. Nach Einschätzung der Lufthansa dürften die Durchschnittserlöse im weiteren Jahresverlauf mindestens um einen hohen einstelligen Prozentsatz höher liegen als im Vorjahr und damit auch höher als vor der Pandemie im Jahr 2019. „Steigende Kosten müssen wir an unsere Kunden weitergeben", erklärte Finanzchef Remco Steenbergen.

Die Lufthansa beförderte mit 13 Millionen Fluggästen mehr als viermal so viele wie im Auftaktquartal 2021. Mit 57 Prozent des Vorkrisenniveaus brachte sie nicht ganz so viel Kapazität in die Luft wie erhofft, aber 171 Prozent mehr als im saisonal ohnehin schwächsten Quartal vor Jahresfrist. Die Passagier-Airlines des Konzerns machten weiterhin einen hohen Verlust von 1,1 (Vorjahr: 1,4) Milliarden Euro. Höhere Treibstoff- und Personalkosten schlugen zu Buche. Die Luftfracht profitierte dagegen von der starken Nachfrage und fuhr einen Rekordgewinn von fast einer halben Milliarde Euro ein. Auch die Wartungstochter Lufthansa Technik verbesserte das Ergebnis, da Airlines weltweit das Geschäft wieder hochfahren. Die Sparte stellte wegen des Krieges ihr Russland-Geschäft ein, was Abschreibungen von 110 Millionen Euro nach sich zog.