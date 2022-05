Rowby-John Rodriguez: „Ich warte darauf, dass es klick macht“

Premstätten – Nach zwei Corona-Absagen fanden zuletzt erstmals seit drei Jahren wieder die Austrian Darts Open statt. So überwältigend die Stimmung in der Steiermarkhalle in Premstätten war, so große Probleme hatte der Wahl-Tiroler Rowby-John Rodriguez damit, seine Emotionen zu kanalisieren. „Vor heimischer Kulisse will man einfach abliefern. Der Druck war schon enorm“, erklärte der vor knapp einem Jahr von Wien nach Kundl gezogene Darts-Profi (Nummer 96 der Weltrangliste) nach seinem Zweitrunden-Aus gegen Dirk van Duijvenbode (NED).