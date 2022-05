Gedenken an NS-Opfer im Parlament mit starkem Ukraine-Bezug

Die Gedenkveranstaltung am Jahrestag der Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen wurde heuer wieder mit größerem Auditorium durchgeführt. Zu den Gästen zählte Bundespräsident Alexander Van der Bellen ebenso wie Repräsentanten aller Parlamentsparteien. Musikalische Begleitung gab es auf der Violine durch den Ukrainer Viktor Andriichenko und den in Moskau geborenen Aliosha Biz.

In ihrem Referat hatte die Antisemitismusforscherin und Professorin an der Technischen Universität Berlin Monika Schwarz-Friesel davor gewarnt, dass der Judenhass in der ganzen Welt höchst präsent sei. Das anti-jüdische Ressentiment sei in den vergangenen Jahren sogar offener und selbstverständlicher geworden.

Manchmal entstehe der Eindruck, dass die toten Juden geehrt, die lebenden aber verunglimpft würden, so Schwarz-Friesel mit Bezug auf manche Kritik an Israel. Der Antisemitismus lebe und er nähre sich, vom Dulden, vom Wegschauen und vom Leichtnehmen. Dabei sei die Judenfeindschaft ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, auch in gebildeten Kreisen. In den USA habe sich an Hochschulen gar ein Campus-Antisemitismus gebildet.