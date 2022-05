Kufstein unlimited ist zurück: 40 Livebands in zwei Tagen

Thorsteinn Einarsson war im Jahr 2016 schon der Headliner bei Kufstein unlimited, am 11. Juni kehrt er wieder zurück in die Festungsstadt.

Nichtsdestotrotz werden am 10. und 11. Juni 40 Bands auf den Bühnen stehen. In diesem Jahr bringen neben den internationalen, nationalen und regionalen Musikacts die Musikerinnen und Musiker von 5/8erl in Ehr’n, Fortuna Ehrenfeld und Mother’s Cake Kufsteins Innenstadt zum Beben, heißt es seitens der Veranstalter. Mit dabei ist nach 2016 zum zweiten Mal Thorsteinn Einarsson. Der zum Songwriter des Jahres gekürte österreichisch-isländische Musiker präsentiert in Kufstein sein neues Showkonzept. Er hat in den letzten Monaten nicht nur emotional, sondern auch musikalisch und produktionstechnisch herausfordernde Zeiten erlebt. Denn sein Album „Einarsson“ wurde gemeinsam mit seinem Produzententeam komplett über Videokonferenzen geschrieben. Ebner hofft auf bis zu 15.000 Besucher pro Festivaltag.