Feuerwehreinsatz: Defekter Wasserkocher sorgte für Brand in Gnadenwald

Gnadenwald – In Gnadenwald hat es am Donnerstag gebrannt. In einer Wohnung kam es am Nachmittag gegen 15.15 Uhr zu einem Schwelbrand. Ausgelöst wurde dieser vermutlich durch einen am Stromnetz angesteckten Wasserkocher. Nachbarn wurden auf die starke Rauchentwicklung aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr.