Aufruf zu Großdemonstrationen für Recht auf Abtreibungen in den USA

Washington – Angesichts der drohenden Aufhebung eines Grundsatzurteils zum Schutz des Abtreibungsrechts in den USA haben Frauenorganisationen zu landesweiten Protesten aufgerufen. Am Samstag kommender Woche sind Märsche in den Großstädten New York, Washington, Chicago und Los Angeles geplant, wie Kelley Robinson von Planned Parenthood am Donnerstag sagte. "Wir erwarten dabei Hunderttausende Menschen." Außerdem seien Hunderte weitere Veranstaltungen im ganzen Land geplant.