Tiroler Anwälte die besten in den Bundesländern

So hat sich in der bundesweiten Einschätzung zu den „besten Sozietäten in den Bundesländern“ nichts verändert: Platz eins und zwei gehen in die Landeshauptstadt. Als Sieger gingen erneut die CHG-Anwälte rund um Rechtsanwalt Dietmar Czernich hervor. Nicht weit entfernt vom Bozner Platz residiert in der Anichstraße die zweite Spitzenkanzlei. Es handelt sich um Greiter, Pegger, Kofler & Partner. Gar in die österreichweite Spitze in der Kategorie Wettbewerbsrecht wurde indes Rechtsanwalt Ivo Rungg gewählt. Der Binder-Grösswang-Partner in der Kaiserjägerstraße firmiert 2022 nicht nur unter den zehn Besten bundesweit, sondern ist Drittbester Österreichs. (fell)