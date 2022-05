Tiroler Feuerwehr feiert: Heuer mehrere große Jubiläen

Aktionstag: Am 18. Juni geht’s heiß her beim „Tag der Feuerwehr“ in der Innsbrucker Innenstadt. Neben Infoständen gibt’s Schauübungen (etwa eine Höhlenrettung) sowie neue und alte Drehleitern zu sehen. Auch der Feuerwehrnachwuchs präsentiert sich und organisiert eine Feuerwehr-Rallye am Sparkassenplatz.

150 Jahre Landesfeuerwehrverband: Der Landes-Feuerwehrverband feiert sein 150-Jahr-Jubiläum mit einem Gala-Abend am 3. September in Schwaz, dem Landes-Feuerwehrtag am 9. September in Innsbruck-Igls und dem Oberländer Sicherheitstag am 17. September an der Landesfeuerwehrschule in Telfs.