Paul-Flora-Preis 2022 geht an Tiroler Künstlerin Esther Strauß

Esther Strauß wurde 1986 in Zams geboren. Seit 2015 unterrichtet die Künstlerin außerdem an der Kunstuni in Linz.

Innsbruck – Die Arbeit der Tiroler Künstlerin Esther Strauß wird in diesem Jahr mit dem Paul-Flora-Preis ausgezeichnet. „Ihre Haltung ist kompromisslos, radikal und unverwechselbar“, so Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) in einer Aussendung. Und: „Sie verfolgt konsequent ihren künstlerisch einzigartigen Weg, geht in ihren Projekten und Performances an die Substanz und löst damit kontroversielle Reaktionen aus.“