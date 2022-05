Muzicant rechnet mit FPÖ-Chef ab: „Kickl ist eine Art ‚Mini-Goebbels‘“

Berlin, Wien – Ariel Muzicant ortet für die Juden in Europa eine kritische Situation, er spricht in seiner Funktion als Interimspräsident des Europäischen Jüdischen Kongresses (EJK) von einem wachsenden Antisemitismus.

In diesem Zusammenhang warnt er massiv vor Rechtsparteien, die ihren „tiefen antisemitischen Bodensatz“ immer zu kaschieren versuchen. In diesem Zusammenhang geht er im Interview mit der Jüdischen Allgemeinen mit Herbert Kickl hart ins Gericht. „Wir haben hier in Österreich mit dem FPÖ-Vorsitzenden Herbert Kickl ein Paradebeispiel dafür. Der ist so eine Art ‚Mini-Goebbels‘, der seine eigene Großmutter verkaufen würde, wenn es ihm Stimmen bringen würde. Während der Covid-Pandemie hat Kickl den Leuten sogar empfohlen, sich selbst mit Pferdeentwurmungsmittel zu behandeln. Gleichzeitig ist bei diesen Parteien auch der Antisemitismus immer wieder durchgekommen, vor allem, wenn es um Israel ging.“