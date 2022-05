RLB-Tirol-Chef Mayr: „EZB wird die Zinsen erhöhen müssen“

Innsbruck – Angesichts der stark steigenden Preise drehen nun viele Währungshüter an der Zinsschraube. Die US-Notenbank Fed hob den Leitzins auf 0,75 bis 1 Prozent, die Briten legten ebenfalls auf 1 Prozent nach, Tschechiens Zentralbank zog auf 5,75 Prozent an. Die Europäische Zentralbank (EZB) stand bisher stark auf der Bremse, aber auch hier dreht sich der Wind. „Die EZB kommt um eine Zinserhöhung nicht herum“, ist auch RLB-Tirol-Chef Reinhard Mayr überzeugt. Es wäre die erste Zinsanhebung im Euro-Raum seit 2011. Mayr rechnet heuer bei der EZB mit zwei bis drei Zinserhöhungen – die erste im Juni/Juli. Anfangs habe dies zunächst nur die Folge, dass die derzeitigen Strafzinsen für Banken und etwa der 3-Monats-Euribor für Kredite Richtung null klettern, weshalb sich die Zinserhöhung am Markt gar nicht unmittelbar auswirken werde, so Mayr.