Chemieolympiade: Tiroler und Vorarlberger Talente im Wettstreit

Schüler aus Tirol und Vorarlberg nahmen an der diesjährigen Chemieolympiade teil.

Kufstein – Rund 60 der besten Nachwuchs-Chemiker aus Tirol und Vorarlberg maßen sich kürzlich beim Landeswettbewerb der Chemieolympiade an der Kufsteiner Fachhochschule – Veranstalter war das BG/BRG Kufstein. Bei diesem Wettbewerb, der jährlich in allen österreichischen Bundesländern stattfindet, gilt es, in einem zweistündigen Praxisteil qualitative und quantitative Analysen durchzuführen und anschließend bei einem dreistündigen Theorieteil herausfordernde Aufgaben aus verschiedensten Themenbereichen der Chemie zu lösen. Als Vorbereitung dient den Schülern das Unterrichtsfach „Chemieolympiade“, welches als Begabtenförderung zu verstehen ist.