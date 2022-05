Oberlandesgericht bestätigt: Kutscherei in Axams war Tierquälerei

Innsbruck – Eine per Video festgehaltene Touristenkutschenfahrt in Axams, an deren Ende ein Wallach tot zusammengebrochen war, avancierte 2018 zum internationalen Aufreger. Obwohl sich die Gelderländer-Zugpferde an dem Junitag vor Erschöpfung schon gegenseitig gestützt hatten, waren sie vom Kutscher mit massivem Peitscheneinsatz vorangetrieben worden. Im Zuge der Ermittlungen zum Fall war dann noch bekannt geworden, dass der Betriebsinhaber der Kutscherei im Jahr 2015 Pferde als Zugtiere eines Gladiatorenwagens mit stark blutendem Maul über einen Veranstaltungsparcours hatte traben lassen. Ursache für die Verletzungen war eine schlecht montierte Stange, die den Pferden gegen die Nüstern geschlagen hatte. Unter größtem Interesse der Öffentlichkeit wurden Kutscher und Kutschereiinhaber letzten Juni in einem zweitägigen Prozess am Landesgericht beidseits wegen Tierquälerei verurteilt. Nach einer Berufungsverhandlung am Oberlandesgericht sind die Urteile nun rechtskräftig. Einzig die Strafen wurden beim Kutscher von 400 in zur Hälfte bedingte 640 Euro und beim Inhaber von 4800 in zur Hälfte bedingte 2880 Euro (wegen langem Wohlverhalten) umgewandelt.