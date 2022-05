Wirbel im Gemeinderat um „Schnäppchen“ für Imst

Imst – Seit Jahren befindet sich die Stadtgemeinde in Verhandlungen mit einem privaten Grundstücksbesitzer. Nun, nach langwierigen Gesprächen, kam der Kaufvertrag zur Beschlussfassung in den Gemeinderat. „Objektiv betrachtet hätte der Verkäufer auch 350.000 verlangen können. Der erzielte Mischpreis von 300.000 Euro ist ein gutes Geschäft für die Stadt, das sie sich nicht entgehen lassen darf“, bescheinigt Baureferent GR Stefan Handle.

Völlig anders sieht die Sache GR Christian Gasser. Der Freilandpreis in Imst liege zwischen 10 und 15 Euro pro Quadratmeter. Der angesprochene „Mischpreis“ sei für einen Bauern unerschwinglich. Gasser wisse um den Grundverkauf aus erster Hand. Einerseits als Anrainer und andererseits, weil sein Bruder als aktiver Landwirt wie die Stadt ebenfalls am Kauf interessiert war. Gasser verweist auf das Interessentenmodell, das ein Vorkaufsrecht für ortsansässige Bauern vorsieht. Der Kaufpreis resultiere daraus, dass es sich bei der Fläche um eine Sonderfläche Gärtnerei und Freiland handle, ist aus dem Stadtamt zu erfahren. Damit sei der zusammengesetzte Wert auch vertretbar. So sieht es auch der 2. Vize-BM Marco Seelos, der „diese Chance für die Gemeinde“ genutzt wissen will. StR Andrea Jäger wusste vom geplanten Kauf durch einen Landwirt nichts und hätte deshalb auch ihr Abstimmungsverhalten geändert. Ähnlich GR Friedl Fillafer, der die heimischen Landwirte unterstützt wissen will. Einem möglichen Spielplatz auf dem Grund erteilte Fillafer postwendend eine Abfuhr, da sich darüber eine Stromleitung befinde. Fillafer und Gasser enthielten sich ihrer Stimme. Nun ist die Grundbehörde am Zug, den Kauf zu bewerten.