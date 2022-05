Innsbruck Alpine Trailrun Festival: Ein Leckerbissen für 3500 Starter

Innsbruck – In der Früh zur Stärkung Eierspeis, am Nachmittag Kaiserschmarrn – und dazwischen jede Menge Kilometer zum Genießen. Das Adidas Terrex Alpine Trailrun Festival startete gestern Abend mit dem Business- und Nighttrail, heute geht es so richtig los. Knapp 3500 Teilnehmer (ausverkauft) aus 60 Ländern sind bei der siebten Auflage des Trailrunning-Events am Start. Nach einer „Corona-Delle“ steigt die Beliebtheit weiter an: Innsbruck hat sich innerhalb weniger Jahre zum größten Trailrunning-Event Österreichs und zum drittgrößten im deutschsprachigen Raum entwickelt.