Lust auf Volksmusik? Sei dabei und mach mit!

In den nächsten Wochen und Monaten finden in allen Landesteilen Tirols Volksmusikseminare – und Volksmusikveranstaltungen statt.

Los geht’s vom 17. bis zum 18. Juni mit den Angerberger Volksmusiktagen, die speziell Musizieren in Gruppen und Ensembles in jeder Besetzung und allen Altersgruppen anbieten. Fünf Tage lang Tiroler Volksmusik „ERLEBEN“ heißt es im Juli auf der Tiroler Musizierwoche in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt in Rotholz. Anfang September lädt Osttirol ein ganzes Wochenende lang zum gemeinsamen Musizieren ein.