Von der Eisbadewanne auf den Sand: „Wie in einer Sauna“

Innsbruck – Beachvolleyballer sind für gewöhnlich an heiße Tage am Strand gewöhnt, die Temperaturen über 40 Grad Celsius beim Challenge-Turnier in Doha/Katar machen aber selbst ihnen zu schaffen. „Es ist brutal, wie in einer Sauna“, erzählt der Tiroler Martin Ermacora. Einige Spieler hätten sich am heißen Sand schon Brandblasen an den Füßen geholt und würden nun mit Socken spielen. Die Partien hat der Veranstalter inzwischen auch verlegt – in die Morgen- und Abendstunden bei Flutlicht.