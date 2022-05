Landesweiter Streik und wütende Demos: Lage in Sri Lanka eskaliert weiter

Die Proteste in Sri Lanka dauern seit Wochen an.

Colombo – Ein landesweiter Streik hat am Freitag das öffentliche Leben in Sri Lanka weitgehend zum Erliegen gebracht. Die Gewerkschaften hatten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, Millionen Beschäftigte folgten dem Appell. Die Streikenden forderten den Rücktritt der Regierung, die sie für die schwere Wirtschaftskrise im Land verantwortlich machen. In der Hauptstadt Colombo setzte die Polizei erneut Tränengas gegen Studenten ein, die versuchten, das Parlament zu stürmen.