Zwei Einbrüche am helllichten Tag in Innsbruck: Polizei sucht nach Täter

Innsbruck – Zwei Einbrüche hintereinander verübte ein Unbekannter am Freitag in Innsbruck. Gegen 11.15 Uhr brach der vermutlich männliche Täter in ein Wohnhaus in der Dr. Stumpf Straße ein. Dort durchsuchte er laut Polizei die Wohnräumlichkeiten und flüchtete schließlich ohne Beute vom Tatort. Vermutlich derselbe Täter schlug gegen 12.10 Uhr bei einem Haus am Fürstenweg eine Fensterscheibe ein und flüchtete ebenfalls.