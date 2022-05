Alcaraz feiert beim Masters in Madrid seinen ersten Sieg über Nadal

Madrid – Miami-Sieger Carlos Alcaraz hat das spanische Giganten-Duell beim Masters-1000-Tennisturnier in Madrid gewonnen. Der Youngster und designierte iberische Nachfolger von Rafael Nadal besiegte den 35-jährigen Routinier am Freitag im Viertelfinale 6:2,1:6,6:3. Der seit Donnerstag 19-Jährige trifft nun im Halbfinale auf den topgesetzten Novak Djokovic. Der Serbe gab dem Polen Hubert Hurkacz 6:3,6:4 das Nachsehen. Die übrigen beiden Viertelfinali waren für den Abend angesetzt.

Vor einem Jahr hatte Nadal Alcaraz in Madrid 6:1,6:2 besiegt, mittlerweile steht der Mann aus Murcia aber in den Top Ten. Zudem bestreitet der 13-fache French-Open-Sieger Nadal sein Comeback-Turnier, nachdem er sechs Wochen lang wegen eines Ermüdungsbruchs in einer Rippe pausiert hatte. Es war die erst zweite Saison-Niederlage des Austrialian-Open-Siegers. Vor dem dritten Duell mit seinem Landsmann hatte Nadal diesen in die Favoritenrolle geschoben, noch führt er im Head-to-Head 2:1.