Auto prallte in Söll frontal gegen Lkw: Beifahrer (37) schwer verletzt

Söll – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag auf der Loferer Straße im Gemeindegebiet von Söll ereignet. Gegen 16.40 Uhr war eine Autolenkerin vom Parkplatz eines Gasthofes in die B178 eingebogen und wollte in Richtung St. Johann fahren. Einem entgegenkommenden Lkw-Lenker gelang es trotz Vollbremsung nicht mehr auszuweichen und es kam zu einer Frontalkollision.