Historisches Ergebnis: Sinn Fein liegt bei Nordirland-Wahl deutlich vorne

Bestätigen sich die Erwartungen, erhält die Partei das Recht, die Regierungschefin in einer künftigen Einheitsregierung zu stellen. Bisher hatten diesen Posten stets Parteien besetzt, die sich für eine Beibehaltung der Union mit Großbritannien aussprechen. Sinn Fein setzt sich weiterhin für ein vereintes Irland ein, hat dies im Wahlkampf jedoch nicht in den Vordergrund gestellt.

Die DUP erklärte am Freitag, sich an keiner von Sinn Fein geführten Regierung zu beteiligen, wenn die britische Regierung und die Europäische Union keinen Durchbruch bei den Handelsgesprächen nach dem Brexit erzielen. "Solange wir diesen Fortschritt nicht haben, werde ich keine Minister für die Exekutive nominieren", sagte Parteichef Jeffrey Donaldson dem irischen Fernsehsender RTE.

Nach der Wahl wächst die Sorge vor einer erneuten Eskalation im Streit um den Brexit-Sonderstatus der ehemaligen Unruheprovinz. Der britische DUP-Abgeordnete Sammy Wilson forderte von der Regierung in London, einen Gesetzgebungsprozess in die Wege zu leiten, der dann einen Bruch des Nordirland-Protokolls ermöglicht. "Wir haben es sehr klar gemacht, dass die Assembly nicht funktionieren kann, wenn das Gift des Protokolls noch immer da ist", sagte Wilson der BBC am Freitag in der Früh.