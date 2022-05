Stefan Eigner gewinnt "Starmania 22" vor Tirolerin Judith Lisa Bogusch

Wien – Stefan Eigner ist der Starmania-Sieger 2022: Der Wiener setzte sich im Schlussduell gegen Judith Lisa Bogusch durch, wobei zuletzt beide mit selbst geschriebenen Songs um die Zuschauergunst warben. Hier überzeugte der 22-jährige Neo-Starmaniac mit seiner im Dialekt gehaltenen Austropopgitarrenhymne "Es End is no fern".

Eingestiegen in den Abend war der Karaoke-DJ und -Fan Stefan Eigner mit seiner Interpretation von Nick Jonas' "Jealous", dem sich "Writing's on the Wall" von Sam Smith anschloss. Mit diesem Gesamtpaket setzte er sich in der Runde der letzten Zwei schließlich gegen die 21-jährige Judith Lisa Bogusch durch, die mit der ihrem Vater gewidmete Ode "Zug zurück" um Stimmen warb. "Oh Mann", so der einzige Kommentar des sprachlosen Siegers.