HAK Lienz triumphiert bei Landesmeisterschaften im Schach

Lienz – Die Handelsakademie Lienz gewann den Tiroler Landesmeistertitel im Schulschach. Zum Kräftemessen hatten sich Ende April insgesamt 17 Mannschaften aus ganz Tirol in Schwaz getroffen. Die HAK Lienz stellte eine Mannschaft in der Kategorie „Oberstufe“ in diesem Bewerb. Souverän gelang es dem Team, bestehend aus Adamo Valtiner, Simon Lugger, Marcel Schilcher, Valentin Frey, Julian Schranzhofer und Michael Wilhelmer, jedes Duell für sich zu entscheiden. Somit krönten sich die Burschen aus Osttirol mit vier Mannschaftspunkten Vorsprung unangefochten zum Tiroler Meister.