Studie ergab: Frauen sparen mehr als Männer

Wien, Innsbruck – Frauen sparen vor allem für ihre Kinder, zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Frauen und Finanzen“ von Bankenverband und Bawag Group. „Obwohl die Sparquote gemessen am Einkommen bei den Frauen etwas geringer ist als bei den Männern, sparen mehr Frauen als Männer für ihre Kinder“, erklärt Gerald Resch, Generalsekretär des Bankenverbands. Insgesamt gaben laut Studie 43 Prozent der Frauen an, für ihre Kinder zu sparen, bei den Männern waren es 37 Prozent. Enver Sirucic, CFO der Bawag Group, sieht hier auch einen Auftrag an die Banken. „Unsere Studie hat bereits gezeigt, dass ein hoher Bedarf an Beratung für Anlageprodukte besteht“, so Sirucic.