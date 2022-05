Vogelflug und Wolkenraum: Erika Giovanna Klien im Museion in Bozen

Bozen – Erika Giovanna Kliens Schaffen fand zeit ihres Lebens nicht jene Beachtung, die männlichen Künstlerkollegen zukam. Das teilt die österreichisch-amerikanische Künstlerin (1900–1957) mit vielen anderen Künstlerinnen dieser Zeit. Betrachtet man ihre Bewegungsstudien aus den 1920ern und 30ern heute, fügen sie sich jedoch perfekt in jene Avantgarde ein, die damals in der Szene den Ton angab: In Italien waren es die Futuristen, in Russland die Konstruktivisten. In Österreich der Wiener Kinetismus. Klien, die, im Trentiner Borgo Valsugana geboren, über Wien, Salzburg, Graz nach New York kam, wurde also erst viel später entdeckt. Eine wichtige Ausstellung widmet ihr aktuell das Bozner Museion – das mit dieser Schau sich einmal mehr auf seine eigene Schnittstelle zwischen moderner und zeitgenössischer Kunst besinnt.