ÖAMTC lädt zur Besichtigung nach Nußdorf-Debant

Nußdorf-Debant – Über Jahrzehnte betrieb der Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touringclub ÖAMTC seinen Osttiroler Stützpunkt in der Bezirksstadt Lienz. Weil das Gebäude längst zu klein geworden war und das Grundstück an der B100 Amlacher Kreuzung mitten in der Stadt auch keine Möglichkeit zur Erweiterung bot, entschloss sich die Landesleitung nach Beratungen zu einem Neubau. „Gerüchte, man hätte uns in Lienz bei der Suche nach einem anderen Grundstück nicht ausreichend unterstützt, sind einfach nicht wahr“, erklärte Gerhard Seirer, Obmann der Bezirksgruppe Lienz. Seirer erinnerte an die Anfänge des Clubs im Bezirk, als ein Puch 500 auf kleinstem Raum beim Stegergarten untergebracht war und als erstes Pannen- und Einsatzfahrzeug diente.