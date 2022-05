„Totalitäre Ideen von Zwangsarbeit“: Entsetzen nach Rauch-Aussage zu Ärzten

Ob Rauchs Begehren „entsetzt“ ist Johannes Steinhart, Vizepräsident der Ärztekammer und Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte: „Ich habe gedacht, dass wir in einem freien Land leben, nicht in einem Land, in dem man offen totalitären Ideen von Zwangsarbeit nachhängt.“ Der Arztberuf sei „ein freier“, das müsse so bleiben. Es gehe nicht an, derart in das Leben von jungen Menschen einzugreifen – und dass „wir in Österreich planwirtschaftlichen Träumereien erliegen, die seit Jahrzehnten zu Recht im Mistkübel der Geschichte liegen“.