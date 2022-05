Suzukis Vitara „Strong Hybrid“ als Teilzeit-Stromer

Innsbruck – Manche werden sich jetzt fragen, was am Suzuki Vitara Hybrid neu sein soll. Schließlich hat der Vitara-Hybrid schon seit einem guten Jahr seinen Fixplatz im Programm der Japaner. Stimmt! Doch bis dato handelte es sich dabei ausschließlich um eine Mild-Hybrid-Variante. Was das ist? Bei einem Mild-Hybrid-Antrieb unterstützt der Elektromotor den Verbrenner lediglich, er kann das Fahrzeug aber nicht alleine antreiben. Die neueste Version des japanischen Grenzgängers ist jetzt aber auch als Vollhybrid erhältlich und hier übernimmt der Stromer zumindest kurzzeitig selbst das Kommando. Wie er sich sonst fährt, haben wir kürzlich in einem Test überprüft.