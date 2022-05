„Nawalny“: Dokumentarfilm über Putins Staatsfeind Nummer eins

Alexei Nawalny zählt zu den lautesten Kritikern Wladimir Putins in Russland. Seit Anfang 2021 ist er in einer Strafkolonie etwa 100 Kilometer östlich von Moskau inhaftiert.

Im Zentrum steht ein ruhiges Interview mit dem todesmutig-selbstsicheren Sunnyboy Nawalny während seiner Erholung in Deutschland. Der porträtierte Held stellt dabei seine erste Reaktion nach dem Erwachen aus dem Koma nach, als ihm seine Leute am Krankenbett davon erzählen, dass ihm das Nervengift Nowitschok verabreicht worden sei. „Come on! So dumm können sie doch nicht sein!“ Es sei zu offensichtlich und gerade deshalb fast schon wieder genial.