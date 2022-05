Von den Gegensätzen in allen Dingen: Ausstellung in Mieming

Mieming – Nur selten findet chinesische Kunst ihren Weg nach Europa. Tut sie es in seltenen Fällen doch, so wie in der vom Haller Künstler Manfred Egger organisierten Schau im Kunst-Werk-Raum Mesnerhaus in Mieming, so handelt es sich meist um Tuschmalerei. 2011 und 2012 als Gastdozent in China tätig, knüpfte Egger die entsprechenden Kontakte für den künstlerischen Austausch.