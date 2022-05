Soziologin Waterstradt im Interview: Ein zuckersüßer Muttertag „zum Schämen“

Gedichte, Basteleien oder selbst gepflückte Blumen von den Kleinen, zum Essen ausgeführt werden von den erwachsenen Kindern: Einmal im Jahr werden die Mütter gefeiert. Sie freuen sich darüber, auch wenn die Anerkennung nur von kurzer Dauer ist und ihre Leistungen an allen anderen Tagen im Jahr wieder als selbstverständlich hingenommen werden. Was läuft falsch in der Gesellschaft und was muss sich ändern?