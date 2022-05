Therapie nach Maß verlängert Leben bei Beckentumoren

Innsbruck – Rund 1900 Frauen erkranken jedes Jahr in Österreich an gynäkologischen Beckentumoren, sprich Gebärmutterhals-, Gebärmutter- und Eierstockkrebs. Vor allem Eierstockkrebs stellt die Medizin vor eine große Herausforderung. Etwa 700 Frauen erhalten jährlich die Diagnose Ovarialkarzinom. Etwa 400 bis 500 Patientinnen sterben daran, da der Krebs zu spät erkannt wird.

„Das Problem ist, dass wir Krebsvorstufen beim Ovarialkarzinom mittels Screening nicht erkennen können. Noch gibt es keinen Test“, betont Christian Marth, Direktor der Uniklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Innsbruck. Ist der Krebs bereits im Ultraschall nachweisbar, ist er oft schon in einem fortgeschrittenen Stadium. „Was wir machen können, ist eine Risikofeststellung“, sagt Marth. Wenn eine Frau ein familiäres Risiko in sich trägt, ist es möglich, die Eierstöcke – wie bei Schauspielerin Angelina Jolie – vorsorglich zu entfernen. Die Mehrheit der Frauen entscheide sich für einen solchen Eingriff.

2015 waren die medizinischen Leitlinien noch komplett andere. „Der Tumor wurde dazumal im Mikroskop analysiert. Es gab eine Therapie für alle gynäkologischen Beckentumore“, erklärt der Klinikchef. In den letzten zwei, drei Jahren habe sich die Situation komplett verändert. „Es gibt keine ‚One-size-fits-all‘-Therapie mehr“, so Marth. Was für die Patientin A gut ist, muss für Patientin B nicht gelten. Um ein maßgeschneidertes Konzept für jede einzelne zu finden, werden mit Biomarkern Proben aus Blut oder Gewebe bis ins kleinste Teil untersucht: „Der Tumor wird auf Eiweiße, RNA, DNA analysiert. Auch seine Umgebung wird untersucht. Wir überprüfen die Funktion von vielen Genen.“