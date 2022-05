Eine Idee läuft um die Welt

Innsbruck – Marcel Hirscher tut’s. Simon Eder tut’s. Und auch Tirols Sportlerin des Jahres, Lisa Hauser, tut’s. Sie alle schnüren heute die Joggingschuhe, um um Punkt 13 Uhr auf dem Laufenden zu sein. Wie viele Tausende andere auch, die den Wings for Life Run zu einem Massenphänomen machen. Allein in Wien werden über 10.000 Teilnehmer erwartet. Global will man an der 200.000er-Grenze kratzen.