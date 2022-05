Helfer bargen 27 Tote nach Explosion in Luxushotel in Havanna

Havanna – Nach der Explosion in einem Luxushotel in Havanna haben Rettungskräfte 27 Leichen geborgen. 19 weitere Menschen galten nach kubanischen Medienberichten vom Samstag (Ortszeit) als vermisst. Helfer suchten in den Trümmern des Hotels Saratoga nach möglichen weiteren Opfern. Als Unglücksursache vermuteten die Behörden ein Gasleck.